Азис Ян Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азис
- Имя
- Ян
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129341. азисъ, янъ яновъ. К. Вольмарск. у., Пернигельск. в., 20 л.; — М. С. 17 уч. Рижско-Вольмарск. окр. 23 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 23 Сент. 909 г. (по 172 М.—тюр. 3 м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.