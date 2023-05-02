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Азис Ян Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азис
Имя
Ян
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129341. азисъ, янъ яновъ. К. Вольмарск. у., Пернигельск. в., 20 л.; — М. С. 17 уч. Рижско-Вольмарск. окр. 23 Сент. 909, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 23 Сент. 909 г. (по 172 М.—тюр. 3 м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Окт. 909.

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