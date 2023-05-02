Тихоненко Иван Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихоненко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139971. ТИХОНЕНКО, ИВАНЪ ВИКТОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кобелякск. у. и в., 28 л.; — Полтав. О. С. 9 Сент. 909, 152, 3 п. 1647, 13 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 10 Сент. 909 г. (1 ч. 1655 У. — арест. отд. 2 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 6 Окт., счит. ср. съ 9 Сент. 909. | 904 102539 1655 У. | 902 70038 1647 У.
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