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Кусуров Сергей Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кусуров
Имя
Сергей
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7734. КУСУРОВ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ, 33 л., Задонск. у., Купинск. в., д. Степановки. Воронежск. Губсуд, Ст. 110, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 7 сент. 923.

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