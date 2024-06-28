Богданова Ольга Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45292. БОГДАНОВА, ОЛЬГА ИВАНОВА. К. Тихвин. у., Заборовск. в., д. Боровщины, 19 л.; — М. С. Мясницк. уч. г. Москвы, 169 М., тюр. 3 г. и 2 м. Исп. 24 Мая 905.
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