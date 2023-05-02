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Шкляев Семен Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шкляев
Имя
Семен
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
07 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
15103. Шкляев Семен Максимов., 32 л., Глазовск. у., 3уринск. в., д. Васькалуд. Н. С. 8 уч. Глазовск. у. Ст. 2 ч. 165, л. с. 6 м. 7 июля 927.

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