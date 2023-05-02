Тиховский Николай Леонидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиховский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Леонидович
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10710. ТИХОВСКИЙ, НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 19 л. Гр. Котельническ. у., Юмск. в., с. Молодникова; — Горн. С. г. Вятки. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 24 дек. 920.
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