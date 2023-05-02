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Чмуховская Антонина Иулиановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чмуховская
Имя
Антонина
Отчество
Иулиановна
Дата исполнения приговора
12 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
13415. Чмуховская Антонина Иулиановна, 50 л., рд. в. Люблинск. г., Черволянск. у., Собиж-Озерск. в. и с. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 140а, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 12 февр. 926.

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