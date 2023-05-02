Войткевич Розалия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войткевич
- Имя
- Розалия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18632. ВОЙТКЕВИЧЪ, Розалія Иванова. Мѣщ. г. Вильны (проститутка), 22 л.; род. въ д. Пуни, Вилен. у.; приг. Вилен. М. С. 4 уч., за участ. въ кражѣ, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 17 Дек. 1886 г.
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