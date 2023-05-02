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Гильманов Закир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гильманов
Имя
Закир
Дата исполнения приговора
11 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
22878. ГИЛЬМАНОВ, ЗАКИР, 49 л. Гр. Бирск. у., Кубиязовск. в., д. Кубиязы; — Н. С. 18 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 9 м. пр. з. Исп. 11 июня 920.

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