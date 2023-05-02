Гильманов Закир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гильманов
- Имя
- Закир
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22878. ГИЛЬМАНОВ, ЗАКИР, 49 л. Гр. Бирск. у., Кубиязовск. в., д. Кубиязы; — Н. С. 18 уч. Бирск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 9 м. пр. з. Исп. 11 июня 920.
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