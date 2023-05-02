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Александров Василий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Василий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
198. Александров Василий Афанасьев., 20 л., Сибирск. кр., Красноярск. окр., Енисейск. р. с. Елани. Н. С. 8 уч. Красноярск. окр. Ст. ст. 2 ч. 74, 76, л. с. 10 м. 4 сент. 927.

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