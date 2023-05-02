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Беневский Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беневский
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
488. БЕНЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., б. г. Царицына, б. Царицынск. Губсуд. Ст. 68, лиш. св. 2 г. 6 м. 8 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. в июне 924. 

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