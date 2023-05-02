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Комаров Александр Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Александр
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
5667. Комаров Александр Андреев., 20 л., Тульск. г., Алексинск. р., д. Савино. Н. С. Алексинск. р. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 2 сент. 927.

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