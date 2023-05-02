Игнатьев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьев Евгений Иванович

Игнатьев Евгений Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Евгений
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
24261. ИГНАТЬЕВ, ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Тамбовск. у., Текинск. в., с. Сомовки; — Р. Т. г. Тамбова. Ограбление, лиш. св. пожизнен. Исп. 3 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close