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Гильдебрант Емануил Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гильдебрант
Имя
Емануил
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1994. ГИЛЬДЕБРАНТ ЕМАНУИЛ БОГДАНОВИЧ, 56 л., б. Царицынск. у., Красноармейск. в. Н. С. 10 уч. б. Царицынск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 4 дек. 923.

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