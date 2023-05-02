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Жигулев Трофим Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жигулев
Имя
Трофим
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
3229. ЖИГУЛЕВ ТРОФИМ ПАВЛОВИЧ, 39 л., Ядринск. у., Красно-Четаевск. в., с. Баймашкино. Чувашск. Облсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 27/ІХ—24.

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