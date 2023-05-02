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Умерлый Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умерлый
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140320. УМЕРЛЫЙ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ (онъ же Якимовъ). К. Ямпольск. у., в. и с. Писаревки, 18 л.; — Кам.-Подольск. О. С. 23 Сент. 909, 114, 152, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 7 л. и 4 м. Сей приг. поглощенъ приг. Вр. Воен. О. С. въ г. Проскуровѣ (по 1627, 1629 У. и ст. Воин. У., къ смертной казни, съ замѣн. каторж. раб. на 10 л.).

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