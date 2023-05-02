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Подьяпольский Илья Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подьяпольский
Имя
Илья
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
49730. ПОДЪЯПОЛЬСКІЙ, ИЛЬЯ СЕМЕновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кирсанов. у., Курдюнихск. в., д. Курдюка, 22 л., рд. въ г. Кирсановѣ; — Саратов. О. С. (въ 3 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Тамбов. О. С. отъ 23 Сент. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая 905, счит. ср. съ 23 Сент. 904.

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