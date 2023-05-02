Подьяпольский Илья Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подьяпольский
- Имя
- Илья
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49730. ПОДЪЯПОЛЬСКІЙ, ИЛЬЯ СЕМЕновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кирсанов. у., Курдюнихск. в., д. Курдюка, 22 л., рд. въ г. Кирсановѣ; — Саратов. О. С. (въ 3 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Тамбов. О. С. отъ 23 Сент. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая 905, счит. ср. съ 23 Сент. 904.
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