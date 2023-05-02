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Власов Егор Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Егор
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
09 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
2062. Власов Егор Никифоров., 38 л., Терск. окр. Омск. Окр. С. Ст. 1 ч. 153, л. с. 2½ г. 9 апр. 927.

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