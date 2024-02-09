Зайцев Моисей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101819. ЗАЙЦЕВЪ, МОИСЕЙ МИХАЙЛОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Остерск. у., Сорокашицк. в., с. Косачевки, 30 л.; — М. С. 4 уч. Взмаильск. окр., 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 17 Іюля 909 г. (укрыв. и кража — т. 1½ м.), тюр. 4 м. Исп. 13 Іюля 909. 908 33649 170 М. | 99 26822 170¹ М. | 903 39865 1647 У.
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