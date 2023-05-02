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Салов Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салов
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7343. САЛОВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Чухломск. у., Озерн. в., д. Левино — Н. С 1 Городск. р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 18 мая 921.

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