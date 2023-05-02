Салов Александр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7343. САЛОВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Чухломск. у., Озерн. в., д. Левино — Н. С 1 Городск. р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 18 мая 921.
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