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Иванов Трофим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Трофим
Дата исполнения приговора
04 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3743. ИВАНОВ ТРОФИМ, 22 л., Холмск. у., Тухомичск. в., д. Б.-Труверши. Н. С. 1 уч. Холмск. у. Ст. 205-а, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 мая 923.

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