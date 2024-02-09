Могилянский Иван Елисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Могилянский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Елисеев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136292. МОГИЛЯНСКІЙ, ИВАНЪ ЕЛИСЕЕВЪ. К. Балтск. у., Тридубск. в., с. Буриловой, 38 л.; — Винницк. О. С. 6 Окт. 909, 12, 13, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 909.
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