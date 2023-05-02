Балагадаш-Оглы Дадаш
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балагадаш-Оглы
- Имя
- Дадаш
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45073. БАЛАГАДАШЪ-ОГЛЫ, ДАДАШЪ. Персидско-подд., 25 л., рд. въ Персіи; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 14 Мая 904 (Вѣр.).
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