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Демеченков Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демеченков
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
12 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
2859. ДЕМЕЧЕНКОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Духовщинск. у., Сущевск. в., д. Сергеевки; — Н. С. Николаевск. уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 3 д. пр. з. Исп. 12 февр. 920.

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