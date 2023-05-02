Демеченков Павел Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демеченков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2859. ДЕМЕЧЕНКОВ, ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Духовщинск. у., Сущевск. в., д. Сергеевки; — Н. С. Николаевск. уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 3 д. пр. з. Исп. 12 февр. 920.
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