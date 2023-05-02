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Рыбаков Игнатий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Игнатий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
9575. РЫБАКОВ ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Каширск. у., Богатищевск. в., с. Б.-Рунова. Н. С. 2 уч. Каширск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 27 июня 923.

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