Авдеев Василий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19. АВДЕЕВ, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 23 л. Гр. Рязанск. у., д. Пурвы;—Н. С. Лубянск. уч. г. Москвы. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 июня 922.
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