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Матвеев Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8857. МАТВЕЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 21 г., Кашинск, у., Троице-Нерльск. в., д. Ситьковой. Н. С. 6 уч. Кашинск, у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 10 ноября 923.

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