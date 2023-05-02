Балуев Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалуев Иван Акимович

Балуев Иван Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балуев
Имя
Иван
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
09 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
1661. БАЛУЕВ ИВАН АКИМОВИЧ, 22 л., Кимрск. у., Корчевск. в. д. Мошковичи. В. Т. 48 див. Московск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «ж», лиш. св.1 г. Приг. вступил в закон. силу 9 апр. 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close