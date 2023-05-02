Балуев Иван Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балуев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1661. БАЛУЕВ ИВАН АКИМОВИЧ, 22 л., Кимрск. у., Корчевск. в. д. Мошковичи. В. Т. 48 див. Московск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «ж», лиш. св.1 г. Приг. вступил в закон. силу 9 апр. 924.
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