Давыдов Петр Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 842. ДАВЫДОВ, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 37 л. Гр. Туринск. у., Усениковск. в., д. Давыдова. Убийство, лиш. св. 5 л. 8 м. Срок Исп. не указ.
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