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Давыдов Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
842. ДАВЫДОВ, ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 37 л. Гр. Туринск. у., Усениковск. в., д. Давыдова. Убийство, лиш. св. 5 л. 8 м. Срок Исп. не указ.

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