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Милютина Мария Киприанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Милютина
Имя
Мария
Отчество
Киприанова
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
33686. МИЛЮТИНА, МАРІЯ КИПРІАНОва. К. Осинск. у., Альняшинск. в., д. Сидорятъ, 35 л., рд. т. же у., Маркетовск. в., въ д. Большой Талицѣ; — Пермск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 14 Марта 905. | 903 5106 169 М. | 900 27515 170 М.

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