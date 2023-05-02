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Черехович Владимир Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черехович
Имя
Владимир
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
28 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
30222. ЧЕРЕХОВИЧ, ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 25 л. Гр. Гродненск. у., Вертелищейск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 6 д. пр. з. Исп. 28 июля 920.

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