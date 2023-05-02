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Лушков Владимир Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лушков
Имя
Владимир
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8356. ЛУШКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 21 г., г. В.-Устюга. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 88, лиш. св. 2 г. Исп. 21 окт. 923.

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