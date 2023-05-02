Лушков Владимир Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лушков
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8356. ЛУШКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, 21 г., г. В.-Устюга. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 88, лиш. св. 2 г. Исп. 21 окт. 923.
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