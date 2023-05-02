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Гурьянов Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурьянов
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3611. ГУРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., г А река. Н. С. 1 уч. Арск. к. Ст. 180а, лиш. св. 1 г. Исп. 30 сент. 923.

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