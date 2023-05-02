Буравцев Иван Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буравцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130425. БУРАВЦЕВЪ, ИВАНЪ САВЕЛЬевъ. К. Новоржев. у., Бѣжаницк. в., д. Мухрова, 23 л.; — У. Чл. О. С. по Новоржев. у. 21 Янв. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 5 Марта 909.
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