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Логинова Екатерина Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинова
Имя
Екатерина
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
16 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26022. ЛОГИНОВА, ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА, 31 г. Гр. Ямбургск. у., Сопкинск. в., д. Глинки; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 9 м. Исп. 16 февр. 920.

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