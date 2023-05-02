Логинова Екатерина Антоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логинова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Антоновна
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26022. ЛОГИНОВА, ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА, 31 г. Гр. Ямбургск. у., Сопкинск. в., д. Глинки; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 9 м. Исп. 16 февр. 920.
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