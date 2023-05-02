Рюмин Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рюмин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28371. РЮМИН, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Катринск. в., д. Ледино; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-револ. дейст., лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 4 м. и 13 л. пр. з. Исп. 17 дек. 920.
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