Фаюк Владимир Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаюк
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140419. ФАЮКЪ, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Балтск. у., Трояновск. в., с. Каменной-Криницы, 42 л.; — М. С. 6 уч. Балтск. окр., 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Іюня 909.
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