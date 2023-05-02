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Фаюк Владимир Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаюк
Имя
Владимир
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
09 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140419. ФАЮКЪ, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Балтск. у., Трояновск. в., с. Каменной-Криницы, 42 л.; — М. С. 6 уч. Балтск. окр., 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Іюня 909.

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