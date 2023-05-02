Шаровский Григорий Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаровский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12625. ШАРОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ, 23 л., Московск. у., Медниковск. в., д. Дурикино. В. Т. 19 стр. див. Ст. 6 п. "б" П. В. 11., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 18/ІІІ—26.
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