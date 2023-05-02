Лукиных Дмитрий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукиных
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8302. ЛУКИНЫХ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 40 л., Слободск. у., Ильинск. в., д. Лукины. Н. С. 9 уч. Слободск. у. Ст. 142, лиш. св. 3 г. Исп. 8 июня 923.
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