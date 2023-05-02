Жуков Алексей Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4679. ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 37 л., Городецк. у., Васильевск. в. и с. Н. С. 3 уч. Городецк. у. Ст. 181, пор. пр. 1½ г. Срок исп. не указ., осужд. 13 дек. 923.
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