Белов Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45564. БѢЛОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Сельск. обыв. Верхотурск. у., Турышск. в. и рудн., 21 г.; — Казан. С. П., 2 ч. 1488 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 25 Апр. 905.
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