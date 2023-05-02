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Белов Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45564. БѢЛОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ. Сельск. обыв. Верхотурск. у., Турышск. в. и рудн., 21 г.; — Казан. С. П., 2 ч. 1488 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 25 Апр. 905.

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