Ершов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Дмитрий Иванович

Ершов Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4494. ЕРШОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., Шуйск. у., Якиманск. в. д. Гридкина. Н. С. Дежур. камер. Шуйск. у. Ст. 140а, лиш. св. 4 г. Исп. 15 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.