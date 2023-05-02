Цодиков Яков Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цодиков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11725. ЦОДИКОВ ЯКОВ ЕФИМОВИЧ, 22 л., рд. в Минск. г., г. Магилеве. Н. С. 1 уч. Новозыбск. у. Ст. ст. 188. 189, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9/ѴІІІ—26.
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