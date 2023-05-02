Богданов Федор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13373. БОГДАНОВ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Городокск. у., Дубокрайск. в., д. Загорок; — Р. Т. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 5 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 30 янв. 920. | 915 95018 170¹ М.
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