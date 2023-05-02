Мешкова Матрена Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мешкова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17169. МЕШКОВА, МАТРЕНА ПЕТРОВНА, 19 л. Гр. Ардатовск. у. и в., с. Тургенева; — Н. С. Ардатовск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно, по амн. нак. сокр. на полов. уОсужд. 12 мая 920.
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