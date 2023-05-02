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Мешкова Матрена Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мешкова
Имя
Матрена
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
12 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
17169. МЕШКОВА, МАТРЕНА ПЕТРОВНА, 19 л. Гр. Ардатовск. у. и в., с. Тургенева; — Н. С. Ардатовск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно, по амн. нак. сокр. на полов. уОсужд. 12 мая 920.

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