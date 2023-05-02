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Гусев Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3640. ГУСЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л., Балашовск. у., Козловск. в. и с.; Особ. сес. Н. С. Аткарск. у Ст. 181. лиш. св. 8 л. Исп. 15 июня 923.

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