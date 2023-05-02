Жмурков Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жмурков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46760. ЖМУРКОВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Воронеж. г., Павлов. у., в. и сл. Александровской, 25 л.; — М. С. Петровск. Миров. отд., Дагестан. обл. (во 2 р., 1 р. Военн. С.), 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Іюля 904 (Вѣр.).
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