Аликин Михаил Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аликин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 560. Аликин Михаил Фомич, 29 л., Пермск. окр., Очерск. р., д. Погорелки. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 106, 1 ч. 112, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 31 мая 926.
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