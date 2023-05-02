Трофимов Михаил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трофимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29621. ТРОФИМОВ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Лебедянск. у., Слободск. в. и д.; — Р. В. Т. при 26 стр. бриг. в. Вохр. Сокр. оружия, лиш. св. 9 л. Исп. 3 июня 920.
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