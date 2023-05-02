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Андреев Иван Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Иван
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129489. андреевъ, иванъ семеновъ (онъ же Смирновъ). Мщ. г. Ростова, Ярослав. г., 43 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Москов. Ст. М. С. Яузск. уч. 7 Окт. 909, 109 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 37855 169 М.

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