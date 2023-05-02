Андреев Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129489. андреевъ, иванъ семеновъ (онъ же Смирновъ). Мщ. г. Ростова, Ярослав. г., 43 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Москов. Ст. М. С. Яузск. уч. 7 Окт. 909, 109 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 7 Окт. 909. | 907 37855 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.